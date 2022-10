"C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions" : enquête sur le profil du meurtrier présumé de Justine Veyrac

Mais alors qui est Lucas ? Âgé de 21 ans, cet ouvrier agricole est décrit par son entourage comme un garçon équilibré, gentil et intelligent. Titulaire d'un CAP de menuisier et d'un BEP exploitation agricole, il avait pour projet de reprendre l'exploitation familiale. En attendant, il enchaînait les stages, comme chez Jean-Marie, un menuisier de la région. "Ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est un gamin que j'ai connu en stage, et c'est un gamin très bien. Il demandait qu'à travailler, il n'y a jamais eu de problème avec lui. Je suis choqué, parce que j'aurais jamais cru ça de sa part."