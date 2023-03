VIDÉO - Mort de Leslie et Kevin : le rôle troublant de leur meilleur ami Tom

Bien que dans le viseur des enquêteurs, Tom Trouillet ne cherche pas à se faire discret. Le 5 janvier dernier, le jeune homme de 22 ans, participe à une battue organisée à Prahecq. Comme le montre les images du reportage en tête de l'article, il donne des indications pour les recherches. Quelques jours après, Tom accepte même de rencontrer les reporters de Sept à Huit pour une interview sur ses amis disparus.

Il nous donne rendez-vous dans une forêt, où il dit continuer les recherches, seul. Tom tenait alors à témoigner anonymement. Pour lui, Kevin était "un super bon gars" et Leslie "comme ma petite sœur. C'était clairement ma confidente, ma meilleure amie". Interrogé sur sa dernière rencontre avec le couple, il déclare : "Alors moi, je les ai vus à 17h, 17h30 chez moi. On se fait la bise, on rigole, on fume une ou deux clopes. Et puis après, je leur ai filé les clés et puis je suis parti sur les coups de 18h en teuf le soir". Un alibi qui intrigue les autorités. Aucun élément ou témoignage ne confirmera finalement l'existence de cette fête. Le 28 février, Tom Trouillet est alors placé en garde à vue. Et l'enquête s'accélère.

Le lendemain, un deuxième homme est interpellé. Il s'agit d'un ami de Tom et Kevin. Nathan Badji, 22 ans. Coïncidence troublante, il habite la commune où ont été retrouvés les effets personnels de Kevin et Leslie. Et durant la nuit de la disparition, son téléphone aurait borné au même endroit que celui de Tom. Dans la foulée, un troisième suspect et ami de Nathan est, lui aussi, arrêté. Il s'agit d'Enzo Challat 23 ans. Suivant les indications d'un des trois suspects, les corps de Kevin et Leslie seront par la suite découverts.