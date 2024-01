Mystères du "forcené des Cévennes" : les proches de Valentin Marcone témoignent

Valentin Marcone, décrit comme taiseux et réservé, est accusé d'avoir tué le patron de la scierie dans laquelle il travaillait, ainsi qu'un de ses collègues, le 11 mai 2021 dans un village du Gard. Trois ans plus tard, à l'approche du procès du "forcené des Cévennes", "Sept à Huit" a rencontré les protagonistes de l’affaire. Tous tentent encore de percer le mystère de cette tragédie insensée.

Dans la mémoire collective, l’affaire dite du "forcené des Cévennes" est celle d’une chasse à l’homme qui a défrayé la chronique. Trois jours et trois nuits de traque menée par 350 gendarmes dans les montagnes cévenoles en mai 2021, abondamment relayée par les médias, jusqu’au tweet du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonçant que "l’homme recherché dans le Gard s’est rendu". Valentin Marcone s’est même excusé auprès de la patrouille qui l’a appréhendé après qu’il est, de lui-même, sorti du trou dans lequel il s’était terré, à quelques encablures de chez lui.

L’homme est soupçonné d’avoir abattu Luc Teissonière, son patron, et Martial Guérin, un de ses collègues, dans les locaux de la scierie communale où ils travaillaient, au cœur du petit village des Plantiers. Trois ans après les faits, à quelques jours du procès qui s’ouvrira le 24 janvier, le mystère demeure entier. Qu’a-t-il bien pu se passer dans la tête de ce discret père de famille, alors âgé de 29 ans ? Dans la vidéo à retrouver en tête de cet article, plusieurs protagonistes de l’affaire témoignent auprès de Sept à Huit. Verbatims.

Blandine, épouse de Valentin Marcone

"J’ai grandi dans le village, je connais les victimes depuis mon enfance. Je les ai connues avant Valentin. Chaque fois que je passe devant la scierie, je me dis ‘mais c’est tellement horrible’. Je ne comprends pas pourquoi avoir tué Luc et Martial, avoir envoyé valser toute notre vie… Surtout qu’il avait tellement à perdre, et rien à gagner. C’est totalement injuste."

"Valentin est quelqu’un de très timide, de très sincère aussi. Il arrivait à me charmer par sa personnalité, tout en douceur."

"Au début, quand il travaillait à la mairie (à partir de 2018, ndlr), tout se passait bien, mais ensuite, il a fini par faire un rappel à la loi au maire de l’époque pour lui signaler ce qui n’allait pas dans leurs conditions de travail. Il a imprimé toutes les lois qu’il a trouvées sur Internet et il les a portées en mairie. Et en 2020, son contrat n’a pas été renouvelé. Il a porté l’affaire devant les prud’hommes, mais il a perdu. C’est ensuite qu’il a été embauché dans la scierie de Luc Teissonière."

"Juste après les meurtres, il est rentré à la maison. C'était le matin. Je lui ai demandé s’il avait oublié quelque chose. Et là, il s’est approché de moi et m’a dit qu’il venait de faire une grosse bêtise, qu’il venait de tuer Luc et Martial. Il me l’a dit en sortant l’arme de sa poche. C’est comme si le ciel m’était tombé sur la tête. Je ne savais plus si j’étais ou non dans la réalité. En même temps, j’avais ma fille dans mes bras… Je n’ai pas eu peur de lui. Il n’était pas agressif à ce moment-là, il était désemparé. Comme si ça lui était tombé dessus aussi. Il est ressorti cinq minutes plus tard, avec une carabine. Ma mère a essayé de le retenir, en lui disant qu’elle allait prévenir les gendarmes. Il a répondu que s’il les voyait venir, il leur tirerait dessus."

"En fait, il n’a jamais digéré l’échec de sa procédure aux prud’hommes contre la mairie. Il avait lancé une pétition sur Internet pour dénoncer ce qu’il estimait être une injustice, il avait même déposé plusieurs plaintes, contre le maire, un conseiller municipal, un ancien collègue et même le gendarme en charge des procédures. Il pensait qu’on en avait après lui. Il s’est senti victime d’abus. Moi, je lui disais de laisser courir, qu’il verrait bien, mais il voulait avoir le dernier mot."

"Quand on parle de tout ce qu’il s’est passé avant ou après, il donne des explications très précises et très calmes. Mais dès qu’on arrive aux cinq minutes des meurtres, c’est confus. Il ne raconte jamais la même chose. Est-ce qu’il a mal interprété quelque chose ? Je ne sais pas du tout ce qu’il s’est passé dans sa tête pour que ça dégénère. Est-ce que lui le sait ? Je ne sais pas."

Frédéric, père de Valentin Marcone

"Valentin se régalait de travailler à la mairie. Quand il s’est marié, le maire a même dit qu’il aurait rêvé avoir un fils comme lui, travailleur et consciencieux."

"Depuis deux ans, je lui rends visite en prison une fois par mois, à Toulouse. On discute régulièrement des faits et du procès, la dernière fois pendant une heure et demie. Il y a eu des injustices de la part de ses employeurs successifs. Bien sûr, il regrette d’avoir fait du mal, que des familles soient dans la douleur, mais il veut quand même expliquer comment il a pété les plombs, parce qu’on l’y a poussé. Pour moi, il n’est pas responsable à 100% de ce qu’il s’est passé. L’important, c’est que les jurés en aient une vue d’ensemble."

Fiona, épouse de Luc Teissonière

"Quand on l’a embauché, on savait qu’il était en conflit avec la mairie. On savait donc qu’il pouvait être procédurier. Après, c’était le gendre de notre nounou. On pensait que c’était quelqu’un de bien, qui pouvait correspondre au poste que Luc recherchait. Il lui a fait confiance et lui a donné sa chance. Il l’a formé, lui a donné un CDI tout de suite… Et puis, au printemps 2021, il a envoyé un mail sarcastique à Luc pour protester contre une heure supplémentaire hebdomadaire payée de la main à la main. Il la voulait sur son bulletin de paye. Donc là, Luc a interpellé Valentin pour lui demander s’il avait un problème. Valentin a répondu non. Un accord a été trouvé, Valentin ne ferait plus d’heure supplémentaire. C’était trois semaines avant les meurtres."

Benjamin, collègue de Valentin Marcone et Martial Guérin

"Valentin restait à l’écart. À 9h, on faisait la pause-café et lui restait contre le mur, immobile, les bras croisés. Il ne parlait pas, ne buvait pas de café, ne mangeait pas. Rien. Quand je me retrouvais seul avec lui, les journées étaient longues. Je me languissais qu’un client arrive pour discuter un peu. Parce que lui et moi, vraiment, on ne parlait pas."

"Le 11 mai, le jour des meurtres, Martial et moi sommes allés dire bonjour au patron à son bureau. Lui est arrivé avec un gilet pare-balles et s’est directement rendu à son poste de travail. Alors Luc est allé le voir pour lui dire que la moindre des choses, c’était de dire bonjour. Valentin a répondu : ‘Ferme ta gueule, ce matin, je t’ai dit bonjour.’ Tous les trois, on est restés choqués. On ne s’attendait pas à ça, surtout avec un ton aussi énervé. Sans un mot, il a ensuite tué Luc de deux balles dans la tête, puis Martial, d’une balle dans la tête. Après avoir tiré, il n’avait pas l’air gêné, comme si pour lui c’était normal. Moi, je suis resté tétanisé. Puis d’un seul coup, quand je l’ai vu enjamber les cadavres en direction du local, j’en ai profité pour partir en courant."

"À aucun moment, il n’a été question de son licenciement dans notre conversation ce jour-là, à 8h du matin. Je ne sais pas pourquoi il raconte ça. Peut-être pour se protéger… Mais c’est trop facile de dire ça une fois qu’on a tué deux personnes."

Valentin Marcone aux enquêteurs

"Martial discutait avec Luc, le patron. J’ai écouté à la porte, je les ai entendus s’arranger pour me licencier pour faute grave. Là, j’ai pété un câble. Je reconnais que je n’avais pas à avoir le pistolet sur moi. Je l’avais tous les jours, pour me protéger, à cause de ma paranoïa. Mon gilet pare-balles, je le porte depuis que j’ai eu ces affaires avec l’ancien maire, il m’avait menacé de mort."

Me Hélène Mordacq, avocate de Valentin Marcone

"Il m’a aussi raconté qu’il avait installé des caméras à son domicile et dans son véhicule, parce qu’il aurait été menacé par le maire, que le frère du maire, un chasseur possédant donc des chiens, venait étonnamment les promener devant chez lui, que le gendarme en charge de ses plaintes se serait rendu sur son lieu de travail armé, ce qui est tout à fait normal pour un gendarme, mais lui l’aurait mal vécu. Tout ça fait qu’un sentiment d’insécurité et un sentiment de peur se sont mis en place. C’est son histoire à lui, celle qu’il se raconte. Mais en tout cas, cette histoire a fini par s’ancrer en lui."

Le psychiatre chargé d’expertiser Valentin Marcone

"Son délire se développe à la suite d’évènements particulièrement pénibles d’échecs, de frustrations ou de rejets entraînant des sentiments de honte, d’humiliation. L’intéressé était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes."

Me Rémy Nougier, avocat des veuves des victimes

"Le terme de paranoïa, le premier qui le prononce, c’est Valentin Marcone. C’est lui qui, spontanément, aux gendarmes qui l’interrogent après ses quatre jours dans la forêt, va dire qu’il est passé à l’acte à cause de sa paranoïa. C’est quand même assez surprenant, qu’il puisse poser un diagnostic sur sa personne, qu’il ait le recul suffisant pour l’expliquer. À mon sens, ça ressemble plus à une excuse, à une potentielle stratégie de défense."

Camille, compagne de Martial Guérin

"C’est fou qu’on ait pu tuer Luc et Martial, deux personnes gentilles et généreuses. Ni l’un, ni l’autre n’avait d’ennemi. Ils ne se mettaient pas dans des situations qui justifieraient d’avoir peur. Pour moi, la thèse du pétage de plombs ne tient pas. Ce n’est pas un coup de poing qu’il leur a mis. Quelqu’un qui s’énerve et se bat dans un bar, oui, c’est un pétage de plombs. Mais là, quand on arrive armé, qu’il se passe plusieurs secondes entre les deux meurtres… Moi, j’y vois deux exécutions."