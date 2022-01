Marco Mouly dans "Sept à Huit" : "Sans exagérer, j'ai dû me faire arrêter au moins 1000 fois"

Sous les airs faussement candides de Marco Mouly, se cache un escroc redoutable qui a monté, avec quelques complices, la plus grande arnaque à la taxe carbone en date. Pour ce "casse du siècle", l'ancien malfrat a écopé de huit ans de prison et un million d’euros d’amende. S'il a purgé sa peine en 2021, selon son avocat, l’État lui exige encore de rembourser aux côtés de ses anciens associés les 283 millions d’euros détournés.

Un record auquel Netflix a consacré un documentaire, Les Rois de l'arnaque, réalisé par Guillaume Nicloux. Marco Mouly revient sur l'élaboration de ce montage financier d'ampleur inédite dans "Sept à Huit" ce dimanche, un "Portrait de la semaine" à retrouver à 18h20 sur TF1. Cet enfant de Belleville, descendant de parents juifs tunisiens, verse dans la délinquance dès l'adolescence avant de relever d'un cran ses ambitions d'escroquerie.

Après la revente de téléphones portables en empochant le montant des taxes, il met sur pied aux côtés de complices des sociétés fictives qui achètent des droits d'émission de CO2 hors taxe dans un pays étranger, pour les revendre en France en encaissant la TVA sans jamais la reverser à l'État. "C’était le plus facile : pas de marchandise, juste une facturation aller et retour, et on encaissait. On vendait de l’air", raconte-t-il. Plus d’un milliard et demi d’euros sont ainsi détournés en France sur le marché des droits à polluer, conçus pour lutter contre le réchauffement climatique.