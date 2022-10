VIDÉO - Siphonnages, marché noir... La pénurie de carburants fait les affaires des délinquants

Les automobilistes excédés ont dénoncé le revendeur. "Il a été interpellé avec 19 bidons d'essence et à peu près 80 litres de carburant. Il a constaté que régulièrement, il y avait une file d'attente, du coup, il s'est dit : 'pourquoi je ne me lance pas et je fais mon petit commerce parallèle ?'", explique Reda Belhaj, secrétaire départemental Unité-SGP Val-de-Marne dans la vidéo en tête de cet article. Âgé d'une vingtaine d'année, il risque une peine de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Pour ce policier, la pénurie provoque aussi une augmentation du siphonnage de véhicules. "Les individus volent le carburant des véhicules en stationnement la nuit et ils le revendent aux particuliers", précise-t-il.

Autre méthode constatée mardi 11 octobre dans le Val-de-Marne : la prise de contrôle des pompes d'une station-service par une bande organisée. Durant trois heures, ils ont écoulé ses stocks en fixant leurs propres tarifs, avant d'être interpellés. "Ils disaient qu'il n'y avait plus d'essence et après, ils négociaient : 'si tu veux faire un peu d'essence, donne-moi 10 euros, je te laisse faire'. Ils étaient au moins 15 ou 20", témoigne le vendeur.