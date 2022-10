SMS : la nouvelle arme des arnaqueurs

Des messages frauduleux, nous en recevant de plus en plus. Ils se font passer pour Assurance Maladie, Chronopost ou encore le CPF. Comment les arnaqueurs obtiennent nos coordonnées ? Selon Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance. gouv.fr, ils utilisent des robots capables d'envoyer le même SMS à des milliers de numéros. "Et au final, on va tomber sur des vrais numéros de téléphone où des gens vont recevoir le SMS. Ils nous invitent à cliquer sur un lien. Surtout, on ne clique pas. On va directement sur le site de l'entité qui nous a a priori envoyé le message. Et là, si effectivement elle cherche à nous joindre, dans l'espace privé, on aura une demande qui nous concerne", explique le spécialiste.