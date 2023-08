VIDÉO - Soldat français tué en Irak : l'hommage émouvant du frère du sergent Nicolas Mazier

Le soldat, qui allait fêter ses 32 ans, avait passé cinq ans dans l'armée de Terre, avant de rejoindre l'armée de l'Air, et plus précisément le commando parachutiste de l'air (CPAS). Les hommes de cette unité d'élite sont formés aux opérations les plus périlleuses et agissent en toute discrétion. "Mon frère ne voulait pas trop nous embarquer là-dedans. Franchement, il allait au bout de la démarche. Le mauvais côté de ce qu'il pouvait voir sur le terrain, il le gardait pour lui. Il ne voulait vraiment pas le véhiculer. Après moi, je le regrettais, parce que je voulais quand même partager un peu ces moments avec lui", confie Bruno Mazier les yeux humides.