Solidarité : les pompiers ravitaillés par les habitants

Ils reviennent tout juste du front, à bout de forces et épuisés. Ces pompiers vont pouvoir enfin manger un vrai repas, différent de leurs rations habituelles. Le repas a été servi par des habitants venus de toute la région. "On est super bien accueilli. On est servi comme des rois. Une solidarité impressionnante, presque limite choquante", témoigne un soldat du feu. "Ça nous permet de reprendre des forces, de se reposer, de se requinquer pour pouvoir retravailler sur les feux par la suite", poursuit son collègue.