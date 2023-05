Son petit-neveu agressé, Brigitte Macron dénonce "la lâcheté, la bêtise et la violence"

Les personnes interpellées étaient toujours en garde à vue mardi matin, indiquait une source policière. D'après Jean-Alexandre Trogneux, père de la victime, il s'agit de six hommes et de deux femmes. Selon lui, son fils, âgé de 30 ans et patron de la chocolaterie Trogneux, a été reconnu et pris à partie par un groupe qui participait à une "casserolade" dans le centre-ville d'Amiens à l'issue de l'interview d'Emmanuel Macron au journal de 20H.