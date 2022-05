Sony Chérif, Condamné à tort ?

Son nom n'était pas cité. Son visage n'a jamais été montré par les médias. Sony Chérif est pourtant mêlé à une affaire qui a défrayé la chronique à la fin des années 90. Le meurtre sauvage à Paris de Ginka, une prostituée bulgare. À l'époque, le petit délinquant, paumé et sans domicile fixe, passe des aveux avant de se rétracter au procès, mais par deux fois, la justice l'a condamné. Aujourd'hui, Sony veut laver son honneur en obtenant la révision du procès, ce que la réouverture de l'enquête rend possible. Sony Chérif, 42 ans, a entamé un combat. Après 14 ans passés en prison, pour le meurtre d'une prostituée à Paris, il clame aujourd'hui son innocence et veut obtenir la révision de son procès. Récemment, le parquet de Paris a autorisé la réouverture du dossier pour lequel Sony Chérif a été condamné en 2004 à 18 ans de réclusion criminelle.