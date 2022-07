VIDÉO - "Il y a eu une forme d'abus de pouvoir" : Sophie Tissier, accusatrice d'Éric Coquerel, témoigne sur LCI

"C'est déplorable", réagit Sophie Tissier. "Cela révèle leur mentalité. À l'époque où je fréquentais le Parti de gauche, j'ai ressenti ce sexisme et ce machisme primaire", assure-t-elle. "Je ne me suis pas sentie en sécurité dans ce parti. On a voulu me faire passer pour une 'emmerdeuse'. (Jean-Luc) Mélenchon et (Éric) Coquerel n'ont pas conscience des dégâts que cela fait de traiter une femme comme cela, comme un corps réduit à l'état d'objet sexuel."

Elle dénonce également le traitement dont elle assure avoir été l'objet il y a huit ans. "Lorsque j'étais invitée aux universités d'été, c'était pour intervenir dans des conférences", confie-t-elle. "Or, je n'ai même pas eu le droit à la parole et je me suis retrouvée harcelée par (Éric) Coquerel. Voilà l'état du féminisme de la France insoumise."