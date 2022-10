Sortie de piste à Orly

À 18 heures et quart, un vol Rodez-Orly a terminé sa course dans les hautes herbes, à un peu plus de 300 mètres de la piste d’atterrissage de l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne). "Plus de peur que de mal", dit Caroline Cayeux, ministre de la Cohésion des territoires, qui était à bord. À ses côtés, les 38 autres passagers n’oublieront pas de sitôt ce vol mouvementé.