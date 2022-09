Soupçon de maltraitance sur dix frères et sœurs à Noyelles-sous-Lens

Bryan a tenu à témoigner du calvaire qu'il aurait enduré avec ses neuf frères et sœurs. La semaine dernière, il a porté plainte contre ses parents et vit actuellement dans un foyer, comme le reste de la fratrie. L'histoire de la famille commence au début des années 2000, dans une rue où le couple squatte une maison abandonnée. En 2007, ils se marient. Les albums photos de la famille racontent alors une vie en apparence heureuse. La grande famille déménage ensuite dans une autre maison, où la vie au quotidien aurait été plus difficile en réalité.