Soupçon de maltraitance : un membre de la famille témoigne

Il estime avoir seulement protégé ses frères et sœurs d’un danger certain. À 21 ans, après une énième bagarre familiale, Bryan Rouzé s’est enfin décidé à porter plainte contre ses parents. Au commissariat, il décrit des conditions d’hygiène déplorables et des mauvais traitements quotidiens. Face à nous, il accepte de témoigner à visage découvert.