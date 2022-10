VIDÉO - Soupçons de maltraitance contre un Ehpad de la Loire : le fils d'une résidente témoigne après l'avoir filmée

Ces vidéos, c'est Didier Gaillard qui les a tournées grâce à une caméra cachée dans la chambre de sa mère. "J'avais mis la caméra face à son lit", explique-t-il. À l'époque, il alerte la direction depuis plusieurs semaines, estimant que les soignants font preuve de négligence. Grâce à ces images, une enquête a été ouverte par la justice cet été pour homicide involontaire. "Ce que j'attends, c'est que les choses changent, que la parole se libère et que dans vingt ans, on ne parle plus de maltraitance. Pour moi, ces gens ne devraient plus exercer le métier qu'ils exercent", affirme-t-il.

Et il n'est pas seul dans ce combat : une autre famille a saisi la justice contre le même établissement. Le père de Marie-Céleste, aujourd'hui décédé et ancien pensionnaire de l'Ehpad, a vu son état de santé se dégrader après une chute en 2020. Pendant une semaine, la famille réclame son transfert vers l'hôpital, mais lorsqu'elle l'obtient enfin, il est trop tard, selon elle. "Même si c'était pour rien, il fallait l'emmener quand même à l'hôpital. Il fallait l'emmener et voir, peut-être qu'on aurait pu le garder quelque temps", assure Marie-Céleste.