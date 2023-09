Sous les coups ? La mort de Ruby, deux ans

Le soir du 11 août dernier, un ami qui rendait visite au couple, prend une photo de Ruby présentant une bosse et des rougeurs au visage. Dylan affirme avoir été agressé avec la fillette, par des inconnus, en bas de l’immeuble. Trois jours plus tard, l’ami revient et voit le visage de la petite couvert d’hématomes, les yeux mis clos, mais personne ne donne l’alerte. Le 17 août, Ruby décède.