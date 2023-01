VIDÉO – Sous-location illégale : des propriétaires menacés de mort

C'est un problème qui prend de plus en plus d'ampleur, les dérives de la sous-location. Dernier exemple en date, Éric et Laurence, propriétaires d’un appartement à Paris. En septembre dernier, ils pensaient avoir trouvé les locataires idéaux. En réalité, leur bien est sous-loué illégalement sur des plateformes en ligne par un réseau criminel. Le couple dénonce la situation à la police et dans les médias, puis reçoivent cet appel glaçant : "Vous savez comment ça va se passer ? On va vous découper si vous continuez dans vos problèmes parce qu’on va venir chez vous."