Sous terre, le feu invisible

La maison d'un habitant d'Hostens (Gironde) est à quelques dizaines de mètres d'une zone où la fumée continue de sortir du sol. "Quand on retourne, on voit que c'est incandescent", a-t-il affirmé. Ce sont des feux de tourbe. Ils sont à l'origine de la reprise d’incendie dans les Landes. Ils se déclenchent lorsqu'une fois éteint en surface, le feu continue de brûler les végétations en décomposition en sous-sol. Il peut progresser ainsi sur une centaine de mètres et resurgir par les racines en surface dans les zones non brûlées.