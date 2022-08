Spectacles dans les centres de vacances : quelles réglementations ?

Dans un contexte de forte chaleur, de sécheresse, et donc de risques d’incendie, quelle réglementation s’applique aux campings ? Bien qu’ils reçoivent du public, les campings sont, le plus souvent, des établissements privés. Ils ont la liberté de mettre en place ou non des interdictions. Au camping “Le Beau Lieu” à La Rochelle (Charente-Maritime), Christine Roquain, la directrice, interdit l’utilisation de barbecue individuel à charbon.