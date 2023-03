VIDÉO - "C'est assez violent" : expulsés, des squatteurs attaquent la propriétaire en justice

Sur une vidéo, que vous pouvez retrouver dans notre reportage, on voit les squatteurs autour d’un feu allumé devant l’immeuble. Depuis son balcon, Alex avait une vue imprenable sur les faits et gestes des squatteurs qui avaient même installé une piscine sur le toit. "Là, c’était la 'teuf'. Ils étaient 30 ou 40. Ils ont installé des banquettes, ils ont installé des chaises. Ils étaient tranquillement en tenue d’Eve. Au bout d’un moment, on ne disait plus rien parce qu’on n’allait quand même pas déclencher une guerre."

Une décision de justice sera rendue le 14 mars prochain pour savoir si les squatteurs peuvent réintégrer l’immeuble.