Stéphane Métro, coach vocal et prédateur sexuel ?

"Un jour il me demande : 'Je suis quoi pour toi ?'. Et je lui dis : 'Tu es mon deuxième papa.' Et ce jour-là, il me dit : 'Ah non, non, je ne suis pas ton deuxième papa. Tout sauf ça.' Et il me dit : 'Moi, je suis amoureux de toi.' Ça a commencé comme ça. Et tout en me disant ça, il me prend par la main. Il me fait asseoir sur ses genoux. Et il m'embrasse. Et moi là, je me sens... piégée, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Je me suis laissé faire", témoigne Alicia.