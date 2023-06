VIDÉO - Suicide de Lindsay à 13 ans : une amie témoigne du harcèlement dont elle est toujours victime

L'avocat de la famille a de même dénoncé la poursuite du harcèlement envers Lindsay, notamment sur Instagram. C'est pourquoi la famille a porté plainte contre le réseau social Facebook "complètement défaillant" en matière de modération des contenus et de lutte contre "les propos haineux", a déclaré l'avocat. La famille a par ailleurs déposé trois plaintes, contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour "non assistance à personne en péril". Cinq personnes ont pour le moment été mises en examen.