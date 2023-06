Suicide de Lindsay, harcèlement fatal ?

Des vidéos avec Lindsay, la facétieuse brunette, Maëlys, sa meilleure amie, les visionne en boucle avec sa maman. Une amitié fusionnelle. "On avait les mêmes centres d''intérêt, on était pareilles, on aimait les mêmes types de musique, le maquillage etc... On voulait être coloc plus tard, on voulait voyager partout, elle voulait aller à The Voice", confie-t-elle.