Suicide de Lucas : que risquent ses harceleurs ?

En théorie, cette nouvelle loi prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et 150.000 euros d’amende. Dans les faits, pour les mineurs, la loi prévoit deux audiences devant le juge des enfants et les mesures éducatives sont privilégiées. "C’est extrêmement rare qu’un mineur de treize ans aille en détention. Ça peut arriver mais il faut qu’il y ait des antécédents, il faut qu’il encoure un certain type de peine. La plupart du temps, on reste sur un cadre éducatif", affirme Me Florence Rouas, avocate spécialiste des mineurs.

Cela peut être une mesure de travail d’intérêt général et en dernier recours la peine de prison. En France, sur les douze millions d’élèves, près de 700.000 subissent du harcèlement scolaire. D’après une récente enquête, ce serait entre un et trois élèves par classe en moyenne.