Suicide de Lucas : sa mère envisage de se pourvoir en cassation après la relaxe des 4 adolescents poursuivis pour harcèlement

Pour la mère de Lucas, présente lors d’une marche blanche en février 2023, la décision de la cour d'appel est un "choc". Son avocate a réagi dans la foulée à cette annonce. "Cette décision est évidemment un choc pour la mère de Lucas", a réagi Me Catherine Faivre, qui dit étudier "la possibilité d'un éventuel pourvoi" en cassation. "Le système judiciaire aujourd'hui ne répond pas à la réalité vécue par les victimes de harcèlement scolaire qu'il convient de protéger", a encore déploré l'avocate.

En juin dernier, les quatre collégiens ont été reconnus coupables de harcèlement envers Lucas. Les avocats de la défense ont alors fait appel de la décision. Lundi, ils ont finalement été relaxés. Dans sa décision, la Cour a relevé le caractère "odieux" de propos tenus par les prévenus, deux garçons et deux filles, "entre le 1er septembre 2022 et début octobre 2022". Cependant, elle souligne "l'absence d'effet démontré" de ces propos "sur la santé mentale de Lucas", et pointe l'absence de "lien de causalité" avec le suicide du collégien, survenu plusieurs semaines plus tard.