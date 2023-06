VIDÉO - Suicide de Lindsay, 13 ans, victime de harcèlement : quelles sanctions ?

Une famille dévastée. Après le suicide de la jeune Lindsay, victime de harcèlement scolaire, les proches de la victime ont déposé trois plaintes contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour "non-assistance à personne en péril". Une quatrième procédure vise le réseau social Facebook "complètement défaillant" en matière de modération des contenus et de lutte contre "les propos haineux", indique l'avocat des requérants, Me Pierre Debuisson. En parallèle, quatre mineurs ont été mis en examen. Ils risquent jusqu'à cinq ans de prison et 150.000 € d'amende. Responsabilités, sanctions... on fait le point.