VIDÉO - Sur les plages normandes, des dealers à la recherche de ballots de cocaïne

Dans la Manche, plus de deux tonnes de cocaïne ont été récupérées. Pour l’office anti-stupéfiants, la vigilance est désormais plus soutenue que jamais sur le littoral et également au niveau des ports. L’année 2022, 28 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités françaises. Les personnes qui touchent ou ramassent des stupéfiants risquent 10 ans de prison et plus de sept millions d'euros d’amende.