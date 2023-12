"T'as quoi à cacher ?" : Selim, fils du couple Fourniret, tente de faire parler Monique Olivier à son procès… en vain

Monique Olivier, 75 ans, comparait devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin. Ce mercredi, Selim Olivier, 35 ans, le fils unique qu'elle a eu avec Michel Fourniret, a été entendu et a demandé à sa mère de tout dire… en vain.

Il a demandé le huis clos partiel, évoquant notamment des "menaces" dont il avait fait l’objet et redoutant que son témoignage ne soit enregistré, photographié ou filmé puis diffusé. Sa demande a été rejetée par la Cour. C’est donc durant une audience publique que Selim Olivier a été entendu ce mercredi par la cour des Hauts-de-Seine où est jugée sa mère, non pas en présentiel - il avait fourni un certificat médical - mais en visioconférence depuis le tribunal de Nice.

Et c’est grimé que le fils unique de Michel Fourniret et Monique Olivier est apparu à l’écran, perruque bleu métallisée, fausse barbe, lunettes transparentes et doudoune bleu. "J'espère qu'on va pouvoir apporter des réponses qui vous aideront. Je demande à Monique Olivier de se libérer d'un poids et de donner des réponses aux familles", commence-t-il à l’adresse de la Cour et des parties civiles.

"Jamais je n'aurais pu penser qu'elle ait pu faire ça"

Sa déclaration spontanée s’arrête là, laissant la place aux questions de la Cour et des avocats sur son enfance et ses souvenirs. Concernant ses relations avec son père, Michel Fourniret, Selim Olivier explique que c’était "distant", qu’il n’y avait "pas d’affect", qu’il était "toujours de mauvaise humeur", et qu’il s’énervait souvent. "Je n'avais pas peur de lui mais je devais le respecter en tant que figure paternelle", précise-t-il avant d'ajouter :"Nous avons tous les trois eu des bons moments mais la plupart du temps, c'était craintif." La relation avec sa mère est tout autre. "C'était maman. Un enfant aime sa maman, elle s'occupait de moi".

Le 26 juin 2003, après l'arrestation de son père pour une tentative d’enlèvement, Selim Olivier explique que c'est Monique Olivier qui lui a dit. Ce jour-là, elle vient le chercher à l’école alors qu’habituellement, c’est Michel Fourniret qui s’y présente."Maman m'a dit que Michel n'était pas là. Elle semblait stressée et préoccupée. Je ne me suis pas posé plus de questions", dit-il. Il savait alors que son père avait déjà été en prison une fois par le passé, mais il ne savait pas pourquoi.

Il reste alors seul avec sa mère qui l’appelle "Mon petit prince". "Tout se passe bien. Je suis avec ma maman", se rappelle-t-il. Un an plus tard, celle-ci est placée en garde à vue, puis mise en examen après avoir livré, en 2004, aux enquêteurs une première liste de victimes. Selim se retrouve seul et part vivre chez l’ex-mari de Monique Olivier, André Michaud, avec ses deux demi-frères. Il dit avoir appris par la presse pourquoi sa mère n’est pas rentrée après cette audition. "Après, j'étais écœuré de voir le visage de cette femme qui était pour moi maman. Jamais je n'aurais pu penser qu'elle ait pu faire ça", lâche-t-il. Il dira plus tard que pour lui, sa mère "n’est pas une victime" mais "une complice" et expliquera ne plus l’appeler "maman depuis qu’il a appris la vérité sur elle".

"Ça m'aurait marqué s'il y avait eu une petite à la maison"

A-t-il vu Estelle Mouzin en 2003 dans la maison où il vivait alors, à l’âge de 14 ans, avec ses parents ? "Je n'ai pas eu connaissance de cette présence. Je n'ai rien vu dans la cave. Je n'ai rien entendu. Je n'ai pas vu de comportement sortant de l'ordinaire de la part de Michel et Monique. Ça m'aurait marqué s'il y avait eu une petite à la maison alors qu'elle n'avait rien à faire là", assure-t-il.

Le trentenaire ne peut rien apporter de plus comme élément aux parties civiles qui attendaient beaucoup de son témoignage. "Monique, j'aimerais bien qu'elle parle. Que les familles des victimes aient des réponses. Et que même pour sa famille à elle, les personnes puissent être tranquilles", répète-t-il en direction de sa mère.

"Tu ressembles beaucoup à ton père déguisé comme ça"

Appelée à réagir, Monique Olivier, qui n’a pas quitté l’écran des yeux pendant le témoignage de son fils, n'a malheureusement "pas grand-chose à dire à part quelques petites erreurs". Me Seban la relance, rappelant que Selim lui a demandé de "tout dire" à la Cour. "Je n'en sais pas plus, je suis désolée. Je suis un monstre, je sais, mais je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit l'autre fois", assure-t-elle.

Une voix s'élève alors dans la salle d'audience. "T'as quoi à cacher ? Dehors, y’a personne qui t’attend. T'as qu'à dire tout ce que tu as à dire, comme ça tu te libères d'un poids", crie Selim Olivier. "Tu n'as pas à me faire la morale !", réplique sa mère. "Je ne suis pas ton fils, tu n'es pas ma mère !", lui lance l'homme derrière l’écran. "Tu ressembles beaucoup à ton père déguisé comme ça", constate-t-elle, agacée. Selim Olivier demande alors à sa maman de montrer son vrai visage. "Montre-le toi-même ! Enlève ta perruque et ta fausse barbe !", ordonne Monique Olivier, qui n’a rien révélé ce mercredi.

Le deuxième et dernier interrogatoire de Monique Olivier est prévu jeudi. Ce sera sans doute la dernière chance pour les familles des victimes de connaître enfin la vérité.