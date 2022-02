Tabac : les saisies des douanes repartent à la hausse

Ce lundi, les douaniers ont fait une belle prise. Une trentaine de cartouches de cigarettes transportées par quatre touristes albanais. Tout est saisi et l'amende s'élève à deux fois la valeur de la marchandise. Si les contrebandiers ne payent pas, l'affaire peut aller au tribunal et les cigarettes et le véhicule seront saisies, explique Stéphanie, inspectrice des douanes.