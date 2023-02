VIDÉO - Arnaque à "l'IMSI-catcher" : ce boîtier vole vos données téléphoniques à distance

De la taille d’une petite valise, il permet d'intercepter les communications de tous les téléphones mobiles qui se trouvent aux alentours. Son nom, l’IMSI-Catcher. Peu connu du grand public, ce système de surveillance est utilisé depuis de nombreuses années par les services de renseignement ou de police. Un matériel sensible et coûteux, qui est aujourd’hui détourné de son usage initial par des malfrats. Le but ? Collecter massivement des numéros de téléphone dans le but d'envoyer ensuite des SMS frauduleux.