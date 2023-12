TÉMOIGNAGE - "On a eu beaucoup de chance" : le pilote raconte l'atterrissage en urgence de son avion à Villejuif

Un avion bimoteur, avec trois personnes à son bord, a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence, lundi 4 décembre, alors qu'il survolait Villejuif. Le pilote Jean-Pierre Trimaille, enfin sorti de l'hôpital, raconte au 20H de TF1 ces quelques secondes où il a fait preuve d'un sang-froid absolu.

"On a eu beaucoup de chance", explique Jean-Pierre Trimaille, interrogé dans la vidéo ci-dessus. Cet instructeur de 82 ans, pilote chevronné avec plus de 40.000 heures de vol, était aux commandes de l'avion bimoteur qui s’est posé en urgence à Villejuif (Val-de-Marne) lundi 4 décembre. À bord de l'appareil, se trouvaient également deux de ses élèves âgés de 28 et 29 ans.

Vers dix-sept heures, le formateur et ses apprentis s'apprêtent à atterrir à Toussus-le-Noble (Yvelines) quand ils s'aperçoivent d'un problème. "Dans un premier temps, on a eu une perte de puissance sur le moteur droit. Le stagiaire était habitué à ce que je fasse des pannes à ce moment-là, et moi, j'ai tout de suite su que ce n'était pas moi. Et le deuxième moteur a commencé à perdre de la puissance", se souvient Jean-Pierre Trimaille.

On s'est dirigé vers la plateforme en vol plané Jean-Pierre Trimaille

Les deux moteurs étant en panne, le pilote reprend rapidement les commandes. Il faut atterrir d'urgence de nuit, en plein centre de Villejuif. "Il faut trouver un endroit pour se poser sans causer de dégâts collatéraux importants. C'était complètement urbanisé en dessous. J'avais repéré une plateforme. Une fois que je l'ai vue, je ne l'ai plus quittée des yeux. On s'est dirigé vers la plateforme en vol plané en gardant une vitesse suffisante pour que l'avion ne décroche pas", détaille-t-il. Voici le parcours effectué par l'avion avant d'atterrir en urgence.

TF1

Jean-Pierre Trimaille choisit alors un lieu non éclairé afin de faire le moins de victimes possibles. "On n'a pas perdu le pilotage de l'avion, on n'a pas fermé les yeux. On n'a pas mis nos mains sur la tête, on a continué et la chance a fait la suite", poursuit-il auprès de nos équipes. L'avion plane alors deux minutes. Comme le montre l'image ci-dessous, il atterrit à quelques centimètres de la façade d'un immeuble à hauteur de l’avenue Maxime-Gorki.

TF1

"C'est là qu'on a eu un gros morceau de chance avec l'aile droite, en arrivant sur la plateforme, qui a tapé dans un bord du bâtiment. Cela a fait pivoter l'avion, et l'avion s'est écrasé sur un petit muret et a absorbé toute l'énergie cinétique qui nous aurait tués si on avait tapé de face", raconte Jean-Pierre Trimaille, les yeux écarquillés.

Le pilote reconnaît que ses 60 ans d'expérience lui ont permis de prendre les bonnes décisions. "C'est d'avoir pu sauver les deux garçons qui étaient avec moi, qui sont jeunes et qui ont toute leur vie de futurs pilotes de ligne devant eux, c'est pour moi un véritable bonheur", confie-t-il.