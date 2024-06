Le 11 août dernier, à Lisieux, le principal d'un collège était retrouvé mort à l'intérieur de son établissement. Il s'était rendu sur place après le déclenchement d'une alarme anti-intrusion, mais les résultats de l'autopsie ont conclu à une mort naturelle. Une version contestée par sa veuve, qui s'est confiée ce jeudi soir face aux caméras du 20H de TF1.

Elle a passé des semaines à lire et relire le dossier d'instruction, les dépositions, les expertises et les horaires. Elle a tout annoté pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à son époux, Stéphane Vitel, principal de collège à Lisieux (Calvados), retrouvé mort à 48 ans dans son établissement en août dernier, après le déclenchement d'une alarme anti-intrusion. À l'arrivée, Jeanne Mailhos-Vitel a obtenu bien peu de réponses et beaucoup de questions. La plus douloureuse, celle qu'elle se pose en boucle : comment la piste criminelle a-t-elle pu être écartée ?

Des pistes non explorées

"Ça ne colle pas", lâche-t-elle, tout de go, dans la vidéo du 20H de TF1 à voir en tête de cet article. Et de poursuivre : "Déjà, si on regarde la dernière phrase de la conclusion générale de l'autopsie qui dit : 'présence de multiples lésions hémorragiques, cérébrales, superficielles et cutanées', on ne peut pas se faire tout ça tout seul. Je n'y crois pas", tranche-t-elle. Des blessures au poignet, au genou, au coude, dit-elle. Sans parler des pistes non explorées et des zones d'ombre.

Ce jour-là, le principal s'apprêtait à partir en vacances avec son épouse et leurs deux enfants lorsqu'il a été informé du déclenchement de l'alarme anti-intrusion, et a donc fait un détour pour se rendre au collège. Y avait-il une tierce personne dans l'établissement au moment où il s'y trouvait, entre 6h34 et 6h52 ? Ce sont deux jeunes qui avaient déclenché un peu plus tôt l'alarme en entrant par effraction, mais leurs téléphones indiquent qu'ils avaient déjà quitté les lieux à l'arrivée de Stéphane Vitel. Pour les enquêteurs, il n'y avait personne d'autre dans l'établissement. Mais comment en être sûr puisque l'alarme anti-intrusion a été désactivée par le proviseur ?

Son épouse continue donc de s'interroger et se demande pourquoi la piste d'une voiture blanche, aperçue juste après les faits aux abords du collège, n'a, a priori, pas été creusée. Et comment se fait-il que certains témoins n'aient pas été entendus ? "Quand on vous laisse dans l'ignorance totale, vous êtes obligé de prendre un peu les choses en main quand vous voyez ce qui vous semble être des anomalies. Je lui dois ça. Je suis convaincue que je lui dois ça, à Stéphane. Il aimait bien mon côté combatif. Il serait déçu si je baissais les bras", explique-t-elle.

Réponse du procureur de la République de Caen : "À ce stade de l'instruction, les enquêteurs (...) ont exploré et explorent encore toutes les pistes sérieuses", a indiqué dans un communiqué Joël Garrigue. La famille de Stéphane Vitel pourrait demander des expertises ou des auditions supplémentaires. Tout ce qui permettra d'obtenir des réponses.