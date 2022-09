VIDÉO - Drame de Millas : cinq ans après, une jeune passagère du car témoigne pour la première fois

Quand Océane s'est réveillée, elle était allongée dehors. "Je me suis assise, j’ai regardé autour de moi, j’ai cru que j’étais dans un cauchemar sombre". Quelqu'un qu'elle n'identifie pas criait de douleur à côté d'elle. "Je me suis levée pour chercher mes lunettes, et essayer de trouver Allan", se souvient-elle. Elle se croit toujours dans un rêve, et finit par se rasseoir. Son père arrive très vite sur place, et la prend en charge ainsi que d'autres adolescents blessés. 80 pompiers et 50 gendarmes sont déployés, un poste médical avancé est installé, et cinq hélicoptères assurent les évacuations vers les hôpitaux de Perpignan.