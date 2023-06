VIDÉO - "Soit c'était lui, soit il savait quelque chose" : la fille aînée de Karine et Michel Pialle se confie

Durant ces longues semaines d'attente, elle raconte avoir tout de même gardé "cet espoir de la retrouver en vie", d'avoir "prié" pour un heureux dénouement. "Mais plus le temps passait, moins on avait d'espoir, parce que la réalité nous rattrape", constate-t-elle. Michel Pialle a finalement avoué aux enquêteurs avoir tué la mère de famille d'un tir de carabine et les a guidés dans un bois où il avait laissé son corps. Mis en examen vendredi pour "meurtre par conjoint" et écroué, ce tireur sportif, qui possédait plusieurs armes à feu, affirme toutefois que le coup de fusil était parti accidentellement. Une version dont doutent également les enfants de Karine Pialle, comme ils l'expliquent dans cet entretien à retrouver ce jeudi soir dans le JT de 20H.