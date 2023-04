TÉMOIGNAGE - Famille tuée dans un incendie à Charly-sur-Marne : la douleur d'un père désespéré

Aujourd'hui, un rapport d'expertise confirme que c'est le sèche-linge en fonctionnement qui a provoqué l'incendie au rez-de-chaussée. Quand les premières fumées s'en échappent toute la famille est endormie. "Je me réveille et je dis à ma femme : 'ça sent bizarre'. Et au moment où on ouvre la porte, la fumée noire s'était déjà installée", se souvient-il. Son épouse monte alors à l'étage pour protéger les enfants, lui tente d'éteindre les flammes, sans succès. Des vêtements prennent feu dans l'escalier. Il est pris au piège.

"La pression des flammes montait, j'en suis sûr jusqu'au premier étage. Mais je ne pouvais même plus aller dans les escaliers, dans la cuisine et j'ai perdu connaissance", raconte-t-il. Circonstance aggravante : à cause de l'incendie, il n'y a plus de courant et les volets électriques de la maison restent baissés. C'est la raison pour laquelle son épouse, ses trois enfants et quatre adolescents nés d'une précédente union n'ont pas pu s'échapper.