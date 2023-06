VIDÉO - "Tu ne seras plus mon père" : les enfants de Karine Pialle se confient sur TF1

La fratrie reste toutefois persuadée qu'elle n'aura jamais accès à la vérité complète sur la mort de leur mère. Mis en examen vendredi pour "meurtre par conjoint" et écroué, Michel Pialle a affirmé que le coup de fusil était parti accidentellement alors qu'il nettoyait et prenait en photo une arme. "Je n'y crois pas du tout. Il a toujours menti, pourquoi il ne le ferait pas aussi là-dessus ?", s'interroge Thomas. "Quand on nettoie une arme, elle ne doit pas être chargée. Et pourquoi avait-elle un silencieux ?", lance-t-il aussi, expliquant par ailleurs que sa mère, "très peureuse des armes", n'aurait pas pu passer dans la pièce à ce moment-là. Pour lui, Karine Pialle aurait possiblement "appris quelque chose" sur son mari et aurait voulu le révéler aux gendarmes, "et peut-être que c'est là que ça a vrillé".

À ses yeux, un mensonge de plus n'aurait rien d'étonnant, au vu du profil de "gros mythomane" de son beau-père au passé judiciaire chargé, notamment à cause d'escroqueries. Thomas décrit aussi un manipulateur "psychologiquement très fort". "Il avait besoin de tout contrôler, à la maison, il contrôlait les téléphones, mais aussi avec qui (Karine) sortait, et même les enfants", affirme-t-il, décrivant "une forme d'emprise" et "énormément de violences psychologiques". Tout au long de la disparition de son épouse, "j’ai l’impression qu’il a pris du plaisir à nous mentir et ça me rend fou", confie le trentenaire.