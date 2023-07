TÉMOIGNAGE - "Nous ne sommes pas des sous-citoyens" : la colère de policiers après l'incarcération d'un agent à Marseille

Les deux agents interrogés par TF1 assurent ne pas s'opposer à un éventuel jugement de leur collègue. "Si un policier fait mal son travail, qu'il est hors des clous, qu'il soit jugé et reconnu coupable, il n'y a pas de soucis. Nul n'est au-dessus des lois", affirme Jérémy, une règle rappelée par le président Emmanuel Macron lui-même. "Mais nous ne sommes pas des sous-citoyens, nous ne sommes pas non plus en dessous des lois", défend-il pour autant.

Le problème vient selon eux du placement en détention provisoire, une décision injuste à leurs yeux : elle aurait été motivée par le fait que le suspect soit policier, assurent-ils. Une sévérité à laquelle échappent à l'inverse de nombreux délinquants, selon eux. "Beaucoup de nos clients habituels, comme nous les appelons, sont interpellés une, deux voire trois fois dans le mois, et à chaque fois, c'est pareil, ils sont remis en liberté après une simple garde à vue, avec une convocation", insiste l'agent de la BAC. "On a l'impression qu'il fallait un coupable, pour calmer les ardeurs et éventuellement qu'il n'y ait pas d'autres émeutes, et on en a trouvé un", lâche aussi Delphine.