Il y a un an, Michel Pialle avouait le meurtre de son épouse, Karine. Eva-Louise Esquivillon, fille du couple, s'est confiée mercredi soir face aux caméras du 20H de TF1.

Elle a renié son nom de famille. Eva-Louise Esquivillon continue pourtant de recevoir des missives de son père, Michel Pialle, depuis la maison d'arrêt de Nantes où il a été incarcéré après avoir avoué il y a un an le meurtre de son ex-compagne, Karine. Des lettres en forme de très mauvaises surprises pour la jeune femme de 20 ans, qui se confie face aux caméras du 20H dans la vidéo à voir ci-dessus.

"Quand on voit l'expéditeur, c'est la douche froide. On rentre très vite chez soi, on ouvre le courrier et on tombe sur ça… 'Je pense fort à toi, je t'aime fort, j'espère que tu vois souvent les petits. Bisous, papa'. Quand on voit ça, on se dit 'pense plutôt à elle'", s'indigne celle qui avait déjà témoigné en juin dernier, avec l'un de ses demi-frères, auprès de TF1.

"On ne fait pas tout ça"

Eva-Louise refuse de croire la défense de son père, qui affirme que la mort de son épouse, tuée d'une balle dans le thorax, est survenue de manière accidentelle. De nombreuses armes ont par ailleurs été retrouvées au domicile de Michel Pialle. Des armes que ce dernier sait très bien manier, selon la jeune femme. "C'est improbable, surtout pour quelqu'un qui a quand même une licence, qui est censé connaître ce milieu-là, les règles de sécurité", assure-t-elle.

Avant de poursuivre : "Ensuite cette réaction face à cet 'accident', face à son acte. On ne cache pas le corps, on ne camoufle pas les preuves, on ne jette pas une arme, on ne fait pas faire aux plus petits des petits dessins pour la fête des mères. On ne fait pas tout ça, en fait".

L'enquête suit toujours son cours et Michel Pialle, bien qu'incarcéré, reste présumé innocent. Les gendarmes continuent d'explorer plusieurs pistes, comme l'explique notre reportage, des révélations à retrouver dans cet article.

Les enfants de Karine, eux, n'ont plus que le souvenir de leur mère, décrite comme "aimante, pétillante". En larmes, pétrie de culpabilité, Eva-Louise confie les mots qu'elle aimerait lui adresser. "Je dirais que je suis désolée de ne pas avoir vu cette détresse plus tôt, de ne pas lui avoir peut-être fait prendre conscience de cette situation, de la sortir de ça. Et que je l'aime, beaucoup".