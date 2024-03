Père de famille tué sur un parking de supermarché : le frère de l'agresseur décrit un jeune "détruit" et drogué

Au lendemain du drame à Onet-le-Château, dans l'Aveyron, le frère de l'agresseur a témoigné sur TF1. Le jeune homme de 23 ans, était connu défavorablement de la police. Il a été placé en garde à vue.

À Onet-le-Château, dans l'Aveyron, personne n'explique le geste de l'agresseur qui a tué un homme et blessé une femme sous les yeux de leur fils de 13 ans, sur le parking d'un supermarché samedi soir. Âge de 23 ans, il était connu des forces de l'ordre pour de petites infractions. Le secrétaire régional du syndicat Alliance police nationale David Leyraud décrit auprès de TF1 "un profil, certes, de délinquant, mais que rien qui ne laissait présager ce drame, ce déferlement de violence gratuite".

Le frère de l'agresseur, âgé de 15 ans, a accepté de témoigner au micro de TF1. "Depuis que mon père est mort, ça l'a détruit. Quand il avait du travail, ça montait, et ensuite il rebaissait dans la drogue, l'alcool, puis ça remontait, et ainsi de suite", raconte-t-il.

"Enervé contre la société"

Interviewée par Le Parisien, sa mère décrit elle aussi un jeune "en colère et énervé contre la société", qui "a subi des violences de la part de son père", et qui "s'est réfugié dans la drogue et l'alcool". Il était revenu vivre chez elle à Rodez après avoir habité à Bordeaux chez sa belle-famille, et il avait effectué ces derniers temps quelques missions pour une agence d'intérim.

Interpellé dans la soirée de samedi à proximité du lieu de l'agression, il a été placé en garde à vue au commissariat de Montpellier. Il doit être présenté à un juge du tribunal de Montpellier lundi en vue d'une mise en examen. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation, a indiqué le parquet de Rodez.