VIDÉO - Accident de chasse en Haute-Savoie : "La balle s'est logée dans la cabane de mon fils"

Benjamin Cormier a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. À la chasse, il est interdit de tirer en direction des chemins et des habitations, ainsi que de tirer à hauteur d'homme à travers un buisson. Le chasseur a-t-il enfreint ces règles ? L'enquête devra le déterminer.

Ce week-end, en Bretagne, un autre accident de chasse a couté la vie à une Britannique de 67 ans. Il y a dix jours, dans le Rhône, une femme et ses deux enfants ont été hospitalisés, touchés par des plombs dans les jambes et le dos. Les accidents sont-ils plus fréquents ? Non, selon l'Observatoire de la biodiversité. Leur nombre est même en baisse depuis 20 ans.