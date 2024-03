TÉMOIGNAGE - Course-poursuite mortelle à Aubervilliers : "On veut que tout soit clair", réagit le grand frère du jeune décédé

Un jeune homme de 18 ans originaire de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) est mort mercredi soir à Aubervilliers, après avoir percuté une voiture de la BAC à la suite d'un refus d'obtempérer. Il était en scooter avec un passager. Le JT de TF1 a pu rencontrer son frère aîné.

Le scooter est broyé. Il a percuté de face une voiture de la BAC puis un fourgon, mercredi soir à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Le choc a été si violent, que les casques des deux jeunes hommes ont volé. Le conducteur, âgé de 18 ans, est mort à l'hôpital quelques heures après l'accident. Le passager est blessé.

On m'a dit que c'était un refus d'obtempérer. J'aimerais bien voir des images de comment ça s'est passé. Un frère ainé du jeune décédé dans l'accident

Selon une source policière, le scooter a grillé plusieurs feux rouges, jusqu'à être rejoint à un rond-point par une première voiture de police, à 19h15, gyrophares allumés pour procéder à un contrôle. Le scooter refuse le contrôle. Il est pris en chasse par la police qui appelle du renfort.

"Personne n'avait conscience de la folle vitesse du scooter. Le véhicule de police de La Courneuve peinait à être au plus près du scooter tellement celui-ci prenait des risques", poursuit la source policière.

Le trajet exact de la course-poursuite doit être déterminé par l'enquête. Ce que l'on sait, c'est que deux minutes plus tard, à 19h17, le scooter percute de face une autre voiture de la BAC arrivée en renfort.

"Le véhicule de police a dû se déporter de sa file de circulation en raison d'une priorité non respectée d'un véhicule en cours d'identification", a précisé le procureur de la République de Bobigny, Éric Mathais.

Dans le quartier de La Courneuve, où vivait le conducteur du scooter, nous avons pu parler avec l'un de ses grands frères. Il préfère rester anonyme. "Je suis cassé. J'ai mal. Mes parents, j'espère qu'ils vont s'en remettre vite. On ne cherche pas de buzz, rien de tout ça, on veut juste que tout soit clair. On m'a dit que c'était un refus d'obtempérer. J'aimerais bien voir des images de comment ça s'est passé." Le frère aîné veut que l'enquête se déroule sans aucun trouble.

Le passager du scooter, dont on voit l'interpellation après l'accident, dans le reportage en tête de cet article, a été hospitalisé. Il sera ensuite placé en garde à vue dans le cadre d'une première enquête pour refus d'obtempérer aggravé. Les trois policiers à bord du véhicule de la BAC ont été entendus par l'IGPN, la police des polices, dans le cadre d'une deuxième enquête pour homicide involontaire.