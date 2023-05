VIDÉO - "Il disait, il faut les massacrer" : le père de Kevin Trompat soupçonné d'avoir voulu venger son fils

"Je n’ai plus mon enfant, je suis en train de débloquer". Devant le tribunal correctionnel de Niort, Guy Trompat a reconnu jeudi, dans des propos rapportés par Le Parisien, vivre une période particulièrement douloureuse. L'homme au lourd passé judiciaire - il a déjà été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, de détention d'armes et de violences - est soupçonné d'avoir voulu venger la mort de son fils, dont le corps sans vie - comme celui de sa compagne Leslie - a été retrouvé en novembre dernier. "Il ne pensait que ça aurait de telles conséquences. Aujourd'hui, il regrette et il est vraiment dans la douleur par rapport à son fils qui a disparu", le défend son avocat, Me Ambroise Garlopeau, au micro de TF1.