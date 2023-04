TÉMOIGNAGE TF1 - Agressée sexuellement deux ans avant d'être brûlée vive : la famille de Shaïna se bat pour "faire éclater la justice"

Les quatre auteurs présumés vont comparaître devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens. En première instance, trois d'entre eux avaient été condamnés pour agression sexuelle et violences en réunion mais relaxés pour diffusion d'images pornographiques. Le quatrième avait été relaxé. Le principal mis en cause, l'ancien petit-ami de Shaïna, âgé de 14 ans au moment des faits, avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Les deux autres, âgés de 16 et 17 ans, avaient été condamnés à huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.

Des peines avec sursis, difficiles à comprendre pour la famille de la jeune femme. "Cette justice, je n'arrive pas à la comprendre [...] ce n'était pas du tout à la hauteur", regrette au micro de TF1 aujourd'hui Parveen Hansye, la mère de la jeune femme. Elle confie avoir ressenti "de l'injustice, de la colère" à l'annonce du verdict en première instance. Son mari et le père de Shaïna, Shakill Hansye, affirme avoir "fait confiance à la justice" mais estime que les prévenus "auraient dû prendre plus". "On a su montrer à tout le monde que Shaïna n'était pas une menteuse mais en même temps, j'étais mécontent de la peine annoncée", abonde Yasin Hansye, le grand frère de l'adolescente.