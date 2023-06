TÉMOIGNAGE TF1 - Mort de Leslie et Kevin : la sœur de la jeune femme parle pour la première fois

Leslie et son amoureux Kevin seraient tombés dans un guet-apens la nuit du 25 novembre dernier, nuit pendant laquelle ils ont disparu. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple était hébergé ce soir-là chez Tom, l'un de leurs amis, dans une maison située à Prahecq (Deux-Sèvres). Vers 3 heures du matin, Tom serait entré dans la maison avec deux autres hommes. Ils auraient alors frappé le couple à coup de marteau et chargé les corps des deux victimes dans le coffre d'une voiture. Mais Leslie, encore en vie, aurait été tuée quelques heures plus tard.

L'enquête doit encore déterminer les raisons de ce double assassinat, qui pourrait être lié à un différend amoureux ou encore à un trafic de stupéfiants.