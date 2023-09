TÉMOIGNAGE - "Qu'on nous laisse tranquilles" : ce que la veuve du chauffeur de bus tué à Bayonne attend du procès

Selon maître Thierry Sagardoytho, l'avocat qui défend l'auteur du dernier coup porté à Philippe Monguillot, ce dernier "admet être l'auteur qui a conduit hélas au coma puis au décès". Il ajoute : "C'est un jeune homme qui évidemment assume sa part de responsabilité, ni plus, ni moins. Il ne s'agit pas non plus de tordre la réalité des faits pour, d'une manière ou d'une autre, les diaboliser", affirme-t-il. Car, si dans un premier temps, les faits avaient été qualifiés de "meurtre", vendredi, deux des trois accusés seront en fait jugés pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

Une qualification qui reste difficile à accepter pour maître Alexandre Novion, l'avocat de la famille du chauffeur de bus. Alors ce procès doit, selon lui, permettre d'équilibrer les faits. "Plus on connaîtra ce dossier, plus on verra qu'en réalité, dans l'enchainement des violences qui ne peuvent pas être dissociées, on a des individus qui ont frappé simultanément et concomitamment un homme à terre, avec cette détermination qu'il est insupportable qu'il se relève", souligne-t-il.