TÉMOIGNAGE TF1 - Chute mortelle d'un manège à Clermont-Ferrand : la mère de Tiffany réclame "plus de sécurité"

Pas un jour ne passe sans que la maman de Tiffany ne cherche à revoir sa fille avec des photos de famille par centaines en souvenir du temps de l’insouciance et du bonheur. "J’ai du mal à me dire que plus jamais je ne pourrai l’embrasser. C’est dur", témoigne-t-elle en pleurs face aux caméras de TF1.

La vie de la famille a basculé le 4 février dernier. Un samedi soir, jour de lancement de la fête foraine, à 22 ans, Tiffany adorait les manèges et c’est dans l’un d’eux qu’elle va perdre la vie. "Moi, j’ai compris arrivée là-bas à la fête foraine. Quand j’ai vu les rubans rouges et blancs, les bâches, les couvertures, là, j’ai compris que c’était grave. Mais après, je ne m’attendais pas à ce qu’on me dise que c’était déjà fini", poursuit la maman de la jeune femme.