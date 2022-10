VIDÉO - Arnaques par SMS : cet étudiant y a laissé près de 3000 euros

Selon Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr, ces arnaqueurs utilisent des robots capables d'envoyer le même SMS frauduleux à des milliers de numéros et concernant tous les domaines : le compte professionnel de formation, les livreurs, et même à la vignette Crit'Air. "Ils nous invitent à cliquer sur un lien. Surtout, on ne clique pas. On va directement sur le site de l'entité qui nous a a priori envoyé le message. Et là, si effectivement elle cherche à nous joindre, dans l'espace privé, on aura une demande qui nous concerne", explique le spécialiste.