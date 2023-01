VIDÉO - Double meurtre de Pouyastruc : le cri du cœur du frère de la professeure tuée

C'est tout ce qui lui reste de sa sœur vivante. Une photo d'Aurélie Pardon prise cet été, peu de temps avant le drame, que Jean-Romain garde précieusement dans son téléphone portable. Pour ces premières fêtes de fin d'année sans la jeune femme, sa famille s'est recueillie pour lui rendre hommage. "J'ai pris une lanterne et j'ai fait signer un mot par les parents. J'ai allumé et tous ensemble, on l'a lancé et la lanterne est partie vers l'étoile. On est parti du cimetière et je ne sais pas si c'est un clin d'œil d'elle ou pas, mais une étoile filante nous est passée au-dessus de la tête", raconte-t-il, les yeux mouillés par les larmes, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.