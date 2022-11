VIDÉO - Immeubles effondrés à Lille : les colocataires qui ont donné l'alerte racontent

Il est trois heures du matin samedi. Après sa soirée, Thibault rentre chez lui et découvre dans le hall de l’immeuble que le mur est déformé. L’immeuble a bougé. Face à ce constat, il décide de faire appel à ses colocataires. "J’aurais jamais pu dormir sur mes deux oreilles sans avoir demandé à quelqu’un si c’était bon ou si ça craignait un peu. Fallait quand même faire quelque chose", souligne Thibault dans la vidéo en tête de cet article.

"On se rassemble, on se pose en petite cellule de crise et on se demande quelle est la bonne action à prendre", explique ensuite Gaspard. Les trois étudiants en ingénierie décident de prévenir les pompiers. La plupart des occupants du bâtiment sont évacués. Six heures plus tard, leur immeuble et le bâtiment voisin s’effondrent, faisant une victime.

Sans leur alerte, le bilan aurait pu être plus lourd, si bien qu’ils sont considérés comme des héros. Mais ils récusent ce terme. "Des héros, on trouve ça un peu fort quand même. Après, c’est vrai, que par notre action, des vies ont été sauvées, mais nous, on ne l'a pas fait en se disant ‘on va sauver des vies’. On n'est pas non plus entré dans un immeuble en flamme", juge Constantin.