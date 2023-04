TÉMOIGNAGE - Filmée par une caméra cachée dans sa location Airbnb : "Je me suis sentie salie"

"Je ne me doutais de rien du tout". Vidéo à l'appui, Larissa dit avoir été filmée à son insu dans le logement qu'elle louait pour une soirée entre amis. La caméra cachée qui la filmait sous la douche a été découverte par hasard. "Je me suis mise à fixer le mur en face et il y avait l'étagère avec l'horloge numérique dirigée vers la douche. Je l'ai fait pivoter et je me suis rendue compte qu'il y avait un mini objectif caché dans le coin, et on a vu qu'il y avait une carte SD et aussi l'entrée USB. Donc c'était sûr que c'était ça", explique-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus.

En fouillant l'appartement, la jeune femme découvre une deuxième caméra dans une multiprise, orientée vers le lit de la chambre. Elle récupère les cartes mémoire et, une fois chez elle, visionne ce qui aujourd'hui la traumatise. "C'est vraiment très gênant. On me voit nue et franchement, je suis restée bloquée pendant des heures en me disant : 'il a vu ça'", dit-elle. Larissa a porté plainte, après avoir transmis les images à la police. Le propriétaire du logement, lui, a été entendu par les enquêteurs. Il reconnaît avoir caché des caméras, mais selon lui uniquement pour éviter des vols.